تحدث عنها السيسي.. خبراء عن محطات تحلية المياه: لا تختلف عن مياه النيل

تعمل الدولة جاهدة للبحث عن حلول بديلة لمواجهة أي نقص مائي متوقع، وتحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي قائلا إنّ الدولة تتوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتي تبلغ تكلفتها 200 مليار جنيه، ومن المرجح أن ترتفع في العام المقبل إلى 300 مليار.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: "بنتكلم على إننا نقطع مياه النيل عن كل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تقريبا خلصنا الموضوع، والجزء ده من الخطة، طيب بكام أقولك؟ لما أقولك 200 مليار هي المليارات دي ملهاش عدد ولا إيه؟ جت منين يعني؟".

نور: محطات التحلية تحتاج إلى تكلفة عالية وصيانة مستدامة

الدكتور نور أحمد خبير الشؤون المائية، قال إنّ الدولة وضعت عدة خطط لمواجهة أي نقص مستقبلي في المياه، وأنّ هذه الخطة شملت عدة بدائل بينها إعادة استخدام مياه الصرف الصحي والصناعي، وتحلية مياه البحر، إضافة للتوسع في استخدام المياه الجوفية.

وأضاف أحمد لـ"الوطن" أنّ الدولة عملت على إنشاء نحو 53 محطة تحلية للتوسع في هذا المجال، مشيرا إلى أنّ هناك عدة دول في الخليج تعتمد على تحلية مياه البحر بينها المملكة العربية السعودية والكويت والإمارات.

وأردف خبير شؤون المياه أنّ محطات تحلية المياه تعتمد على تحويل مياه البحر إلى مياه صالحة لكافة الاستخدامات المختلفة، مؤكدا أنّ المحطات التي شيدتها الدولة تبلغ طاقتها الإنتاجية ما يقرب من 100 ألف متر مكعب يوميا.

وتابع أنّ المياه الناتجة عن محطات تحلية المياه تصلح في كافة الاستخدامات الشرب والزراعة والتنظيف، فهي لا تختلف عن مياه النيل، موضحا أنّ هذه المحطات بحاجة إلى تكلفة مالية مرتفعة وصيانة مستدامة لضمان استمرارها أطول فترة ممكنة وأفضل جودة للمياه.

مياه محطات التحلية تصلح للشرب ولا تختلف عن مياه النيل

من جانبه قال الدكتور أحمد فوزي خبير المياه بالأمم المتحدة، إنّ الدولة وضعت خطلة لمحاربة أي نقص متوقع للمياه، وهذه الخطة شملت إنشاء محطات تحلية ومعالجة للمياه في المناطق الساحلية لأنها الأقرب من هذه التكنولوجيا.

وأضاف فوزي لـ"الوطن" أنّ التكنولوجيا المستخدمة في محطات التحلية والمعالجة تحدد الاستخدام الانسب هذه المياه، وهناك تكنولوجيا معينة تنتج مياه صالحة للزراعة وأخرى أكثر تطورا تكون صالحة للري.

وأكد خبير المياه أنّ مياه محطة التحلية تكون صالحة للشرب ولا يوجد أي اختلاف بينها وبين مياه النيل، مشيرا إلى أنّ أفضل تكنولوجيا يمكن استخدمها في هذه المحطات هي "الضغط الاسموزي المعاكس" الأقل في الطاقة والتكلفة.