أعلنت جمعية الأورمان الخيرية عن قوافل مجانية للكشف على العيون فى مستشفى مطروح العام فى الفترة من 28 وحتى 30 أكتوبر الجارى فى إطار تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "حياة كريمة لكل مصرى ومصرية" تحت رعاية اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح.

وقال، العميد أحمد الدسوقى مدير فرع الجمعية بمطروح إن القوافل المجانية للكشف على العيون بمستشفى مطروح العام تتضمن إجراء عمليات جراحية وصرف علاج ونظارات مجانية للمواطنين فى إطار التيسير عليهم، وتفعيل المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مديرتى الشئون الصحية والتضامن الإجتماعى بمطروح.

من جانبه وجه اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح بضرورة تيسير جميع الإجراءات وتذليل العقبات أمام نجاح القافلة والوصول إلى جميع المواطنين مع تقديم الدعاية اللازمة، والإعلان عنها بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية بهدف تقديم خدمات طبية متميزة للمواطنين خاصة الأكثر احتياجا.