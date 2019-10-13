بدأت شركات السياحة المصرية والسعودية الراغبة في تنفيذ رحلات العمرة لهذا العام في إجراءات تسجيل أسمائها إلكترونيا على البوابة المصرية الإلكترونية للعمرة.

وقالت غرفة شركات السياحة، إن إجراءات تسجيل الأسماء وتوثيق عقود وكالة العمرة ستستمر حتى يوم 14 نوفمبر المقبل، مشيرة إلى أن البوابة المصرية للعمرة هي الجهة الوحيدة التي يستطيع من خلالها المواطنين السفر لأداء مناسك العمرة.

وأضافت الغرفة، في بيان عممته على جميع شركات السياحة، أنه سيجرى بدء تدريب وتأهيل العاملين بالشركات السياحية على كيفية التعامل مع البوابة الإلكترونية، بداية من الغد وحتى يوم 21 من شهر أكتوبر الجاري.