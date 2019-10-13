قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين،اليوم، إنه لا يلقي باللائمة على نظيره الأمريكي دونالد ترامب، لعدم إيفائه بالوعود التي صرح بها أثناء حملته أثناء الرئاسية حول تعزيز العلاقات بين البلدين، عازيا ذلك إلى ما تشهده واشنطن من تغير في سياستها الداخلية.

وأضاف بوتين، خلال لقاء أجرته معه وسائل إعلام ناطقة باللغة العربية، بثته شبكة "يورو نيوز" الإخبارية الأوروبية، أن ترامب تحدث عن تطبيع العلاقات "الأمريكية -الروسية" خلال حملته الرئاسية السابقة، معربا عن الأسف لعدم حدوث هذا الأمر حتى الآن.

وأشار إلى أن أجندة السياسة الداخلية الأمريكية لا تتيح الفرصة لترامب لأخذ خطوات جادة نحو تحسين العلاقات الثنائية، مؤكدا أن "موسكو"، ستتعاون في هذا الملف مع أي إدارة أمريكية ، وفقا للحد الذي تراه واشنطن مناسبا لها.

وحول قضية أخرى، أكد الرئيس الروسي، أن بلاده لديها أسلحة قادرة على إبطال أي تهديد يشكله نشر صواريخ منظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في رومانيا وبولندا.