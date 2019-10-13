قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، عن أن الدولة تتوسع في مشروعات معالجة وتحلية المياه، والتي تبلغ تكلفتها 200 مليار جنيه، ومن المرجح أن ترتفع في العام المقبل إلى 300 مليار جنيه.

وأضاف السيسي، خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة: "بنتكلم على إننا نقطع مياه النيل عن كل الساحل الشمالي والبحر الأحمر، تقريبا خلصنا الموضوع، والجزء ده من الخطة، طيب بكام أقولك؟ لما أقولك 200 مليار هي المليارات دي ملهاش عدد ولا إيه؟ جت منين يعني؟".

وليس منطقة الساحل الشمالي الذي يعتمد على المياه المعالجة، فهناك عدد من المدن تعتمد على المياه التي يجرى تحليلها من مياه البحر، منها مدينة شرم الشيخ، حيث أنشئ بها أول محطة لتحلية مياه البحر في عام 1990 بإنتاجية 4000 متر مكعب في اليوم، وبعد 14 عامًا جرى توسعتها لتنتج 10 آلاف متر مكعب/يوم.

وفي عام 2000، أنشئت أول محطة لتحلية مياه البحر في مدينة نويبع بإنتاجية 5000 متر مكعب يوميًا، وظلت تعمل 10 سنوات دون توسعة، لكن بعد الزيادة السكانية بالمدينة، وجرى إجراء توسعة لها لتصل إلى 10 آلاف متر مكعب يوميًا، لتغطية احتياجات الأهالي.

كما يوجد في مدينة طابا محطة تحلية لمياه البحر في عام 2001، وتبلغ طاقتها 5000 متر مكعب/ يوم، وتكفي احتياجات المدينة نظرًا للعدد القليل من السكان.

وتعتمد مدينة دهب في جزء من حاجتها من المياه على محطة تحلية المياه التي أنشئت في عام 2002، بإنتاجية 5000 متر مكعب يوميا، وبعد 9 سنوات، حيث أجريت توسعة لتلبية احتياجات الزيادة السكانية.