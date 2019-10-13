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ضبط 55 مخالفة تموينية في حملات على المجازر والمخابز بالبحيرة

ضبط 55 مخالفة تموينية في حملات على المجازر والمخابز بالبحيرة

إيران تسقط تهمة تؤدي إلى الإعدام عن ناشطين بيئيين

إيران تسقط تهمة تؤدي إلى الإعدام عن ناشطين بيئيين

بتكلفة مليوني جنيه.. بدء الأعمال التمهيدية لرصف شارع كورنيش النيل بفوة

بتكلفة مليوني جنيه.. بدء الأعمال التمهيدية لرصف شارع كورنيش النيل بفوة

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة بمصيف بلطيم

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات والتعديات على الأرصفة بمصيف بلطيم

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات في القناطر بتكلفة 660 مليون جنيه

محافظ القليوبية يفتتح مشروعات في القناطر بتكلفة 660 مليون جنيه

30 جنيها للمصريين.. تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

30 جنيها للمصريين.. تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

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احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

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