وقع محافظ المنطقة الروتارية شريف والي، برتوكول مع المهندس أشرف رشاد رئيس حزب مستقبل وطن، للتعاون في مجال الثقافة والفنون والرياضة وتنمية الموارد البشرية والمشاريع الصغيرة وخدمة المجتمع.

وركز "والي" على التعاون في القوافل العلاجية في جميع المحافظات مع عمل كروت طبية تتيح خصومات للطلبة في مختلف الجهات الطبية.

وأكد المندس "رشاد" على أهمية الدورات الرياضية والتثقيفية للشباب في جميع المحافظات وحث الشباب على معرفة تراثهم والعمل على توعيتهم بشتى المجالات السياحية والأثرية والتراثية.

وشدد "والي" على أهمية عمل دورات لتشغيل الشباب وفتح مجالات جديدة لجيل جديد يفتخر بتراث بلدة وعمل أفلام تسجيلية بكل لغات العالم.