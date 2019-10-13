30 جنيها للمصريين.. تعرف على أسعار تذاكر المتحف المصري الكبير

كشف وزير الآثار اليوم، خلال اجتماع لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب برئاسة أسامة هيكل، لمناقشة مشروع قانوني الحكومة لإعادة تنظيم هيئة المتحف المصري الكبير، والمتحف القومي للحضارة، أسعار تذاكر الزيارة.

وذكر "العناني" أن أسعار تذكرة المتحف الكبير جاءت كما يلي:

قيمة تذكرة الدخول للمتحف الكبير للمصريين 30 جنيها

قيمة التذكرة شاملة لكل المجمع المتكامل 60 جنيها

كما أوضح وزير الآثار أن مساحة مجمع المتحف المصري الكبير تبلغ نحو 500 ألف متر مربع، يضم متحف في ثلث مساحته، وسينما وبازارات وغيره.

يعد المتحف المصري الكبير واحدا من أكبر متاحف العالم، فهو أكبر مشروع حضاري وثقافي عالمي يتم تنفيذه في الوقت الرهن، وتم تصميمه ليصبح بمثابة بوابة عبر الزمن لتتلاقى حضارة 5000 عام مع الحضارة الحديثة، فهو ليس متحف فحسب، بل صمم ليكون مجمعاً ثقافيا سياحياً ترفيهيا ومركزاً للبحث العلمي ليكون قبلة للباحثين الأثريين من كافة أنحاء العالم.

يضم مخازن ومركز لصيانة وترميم الآثار بالإضافة إلى مساحات واسعة تشمل عدد من الفرص الاستثمارية الواعدة والمتمثلة في مركز للمؤتمرات، سينما حديثة، عدد من المحال التجارية، مطاعم والكافتيريات والساحات المكشوفة التي تصلح لإقامة الفعاليات الثقافية والترفيهية على خلفية بانوراما الأهرامات، إذ تم إقامة المتحف في موقع متميز يتيح الفرصة لزائريه لمشاهدة أهرامات الجيزة الثلاثة من خلال الواجهة الزجاجية المبهرة ببهو مدخل المتحف المصري الكبیر.

تبلغ المساحة الإجمالية المتحف حوالي 500.00 متر مربع ويغطي المبنى نحو 168.00 متر مربع، ويضم نحو 100 ألف قطعة أثرية يتم عرضها للعالم لأول مرة.