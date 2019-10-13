لقي 9 أشخاص مصرعهم، فيما أُصيب 10 آخرون جراء انفجار في مطعم بمدينة "ووشي" التابعة لمحافظة "جيانجسو" الساحلية شرقي الصين.

وذكرت شبكة "إيه بي سي نيوز" الأمريكية، اليوم، أن تسرب غاز أدى إلى وقوع انفجار أسفر عن تدمير المطعم وألحق أضرارًا بالمتاجر المجاورة بالمنطقة، وجرى الدفع بـ 200 من عمال الإنقاذ للموقع، مضيفة أن المصابين في حالة صحية مستقرة.

وأشارت الشبكة الإخبارية الأمريكية، إلى أن جسرًا قد انهار الأسبوع الماضي بالمدينة ذاتها، وأسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص داخل سيارة، موضحة أن محافظة "جيانجسو"، شهدت وقوع انفجار كيميائي ضخم في شهر مارس الماضي، حيث لقى إثره نحو 80 شخصًا حتفهم في أحد أسوأ الحوادث الصناعية في الصين التي حدثت خلال الأعوام الأخيرة.