أكد اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي في الإسكندرية، اليوم، إنه جرى تقديم خدمات الصرف لـ30 مدرسة جديدة على مستوى الأحياء، بعد أن تبين حاجتهم إلى خدمات جديدة وصيانة للصرف.

وشملت تلك المدارس خورشيد الإعدادية، والدكتور أحمد فتحي، وأحمد ياقوت، والمتحدة، وعزبة محسن الكبرى، وأبو بكر الصديق، والمشير الجمسي، وأم المؤمنين بنطاق حي منتزه أول، وشملت المدارس بحي وسط، التجارة بنات، والقومية جلال الدسوقي، وزهران بشارع فيكتور عمانويل.

وتضمنت مدارس حي شرق ابن سينا، والشيخ زايد، وإسماعيل القباري، ونجيب محفوظ، وأم القرى، وحي الجمرك، والأفوشي بنات، ومحمد رجب الأزهرية، وشملت مدارس حي العجمي النورس، والحياة، والنور، والتنوير، والحرية الخاصة. وعن المدارس بحي غرب شملت مدرسة الجلاء، وعدنان، وطاهر بك، وبحي العامرية مدرسة الحسن بن الهيثم، والشهداء، ومجمع مدارس أم سلمة، ومدرسة أسماء.

وأعلن "نافع"، أنه من المقرر الانتهاء من أعمال تطهير منطقة أم زغيو، في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر، موضحا أنه جري تطهير 44 مطبق بالمحطة الثانية، و17 مطبق من المحطة الثالثة، و14مطبق بمحطة ونيس، و16مطبق من محطة البيئة، كما يجرى حاليا أعمال تطهير 5 مواسير أسفل الطريق الدولي ومن المقرر الانتهاء منها في أول أسبوع من نوفمبر.

وعن مشروع كوبري الثروة السمكية، أوضح أنه جرى البدء في أعمال الحفر وتوصيل وتركيب المواسير للثروة السمكية لعمل خط انحدار ومن المقرر له الإنتهاء في الأسبوع الأول من نوفمبر. وأشار إلى أنه من المقرر الانتهاء من أعمال الصرف الصحي في المشروع الذي يتم تنفيذه بمحيط كلية الفنون الجميلة في 22 أكتوبر الجاري، كما أنه من المقرر الانتهاء من مشروع الصرف الصحي بمشروع إحلال و تجديد صرف بالكيلو 21 في 20 ديسمبر القادم.

أما عن أعمال تحويل الصرف أسفل كوبري 45 لتعارض الصرف القديم مع الكوبري فمن المقرر الانتهاء منه في نوفمبر القادم، وجاري العمل على مشروع إحلال وتجديد منطقة النزهة (الحضرة الجديدة)، وعن الهبوط بشارع عبد المنعم بمنطقة الجمرك فمن المقرر الانتهاء منه في 15 أكتوبر القادم.

كما أشار إلى أنه جرى الانتهاء من إنشاء شنايش تصريف الأمطار بشارع مستشفى أبو قير بمنتزه ثان، كما تم الانتهاء من إحلال وتجديد فرعتين ومطبقين بشارع ظيفل بقناة السويس بجوار السفارة الصينية، أما عن مشكلة تراكم المياه بشارع 218 التنقية الغربية نتيجة كسر ماسورة مياه فقد تم سحب المياه وتم تطهير الشنايش وجاري إصلاح الماسورة المكسورة.