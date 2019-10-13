تواصل الفنانة مايا نصري والفنان محمد ثروت، اليوم، تصوير المشاهد الأخيرة من أحداث فيلمهما الجديد "ريما" بمنطقة الأهرامات بالجيزة، بمشاركة عدد من أبطال العمل، وقال المخرج معتز حسام - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إنه سينتهي من تصوير جميع مشاهد الفيلم خلال الساعات المقبلة، مضيفا إنه من المقرر أن يبدأ عمليات المونتاج والمكساج والجرافيكس نهاية الأسبوع الحالي على أقصى تقدير.

وأضاف حسام، أن الفيلم يدور في إطار تشويقي حول فتاة صغيرة تعرف الأحداث قبل وقوعها، مشيرا إلى أن الجهة المنتجة لم تقرر موعد طرح الفيلم بدور العرض السينمائي حتى الآن.

وتجسد مايا نصري ضمن أحداث العمل شخصية سيدة أعمال تدخل في صراعات عديدة ضمن أحداث العمل، وتتبنى طفلة تدعى "ريما" في منزلها لعدم قدرتها على الإنجاب، والتي تجسدها الطفلة ريم عبد القادر التي شاركت في مسلسل "قمر هادى" في موسم رمضان الماضي مع الفنان هاني سلامة.

"ريما" بطولة محمد ثروت ومايا نصري، والطفلة ريم عبدالقادر، هالة فاخر، إيهاب فهمى، فراس سعيد، مها نصار، علاء مرسى، أحمد إمام، آية سليم، منى جمال، بالإضافة الى ظهور بعض النجوم كضيوف شرف هم، صلاح عبد الله، بيومي فؤاد، أحمد فتحي، ميدو عادل، ومن تأليف أحمد أنور، وإخراج معتز حسام.