إيران تسقط تهمة تؤدي إلى الإعدام عن ناشطين بيئيين

إيران تسقط تهمة تؤدي الى الإعدام عن ناشطين بيئيين

أسقطت السلطات الإيرانية تهمة تؤدي إلى الإعدام عن أربعة ناشطين بيئيين موقوفين.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية الإيرانية "إرنا"، عن المحامي محمد حسين أغاسي الذي يمثل عددا من النشطاء، قوله "تم إسقاط تهمة (الفساد في الأرض) مؤخرا عن أربعة نشطاء بيئيين موقوفين"، مضيفا: "بالطبع لا تزال التهم الأخرى بحقهم قائمة".

وكان الأربعة أوقفوا بتهمة "التجسس" على قواعد عسكرية، لكن لائحة الاتهام تغيرت في أكتوبر 2018 إلى نشر ""الفساد في الأرض"، إحدى أكثر التهم قسوة بموجب الشريعة، ولا يزالون يواجهون تهما أخرى متعلق بالأمن.

وثلاثة منهم متهمون بالتجسس فيما الرابع اتهم "بالتآمر ضد الأمن القومي" وفق "إرنا"، وفي فبراير 2018، توفى الأستاذ الجامعي والمدافع عن البيئة الإيراني الكندي كاووس سيد إمامي، في السجن بعد أقل من شهر على توقيفه، فيما أشارت السلطات الإيرانية إلى أنه "انتحر" لكن عائلته وزملاء له شككوا في ذلك.

وغادرت أرملته مريم مومبيني إيران متوجهة إلى كندا الأسبوع الماضي حيث التحقت بابنيها بعد عدم تمكنها لأشهر من مغادرة إيران، وفق مسؤولين كنديين، وفي سبتمبر العام الماضي.

وطالب وزير البيئة الإيراني عيسى كلنتري بتوضيح مصير النشطاء، وقال "لا نطلب الإفراج عنهم أو إعدامهم، نريد فقط أن يتم توضيح مصيرهم. هذا حق من حقوقهم كمواطنين".