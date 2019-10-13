ضبط 55 مخالفة تموينية في حملات على المجازر والمخابز بالبحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية علي الأسواق والمحال التجارية والعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وكذا المرور على المخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه والالتزام بالقرارات التموينية المحددة.

ونفذت مديرية التموين، بالتنسيق مع الطب البيطري وقسم البيئة بإدكو وكفر الدوار والنوبارية ووادي النطرون، حملات مكبرة على المجازر والمخابز، أسفرت عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب مخابز بلدية بوادي النطرون، عبارة عن إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم وجود سجل تجاري، و4 محاضر لحوم مكشوفة وذبح خارج المجزر بثلاجة بإحدى المجازر بإدكو، بالإضافة إلى 9 محاضر لعدم وجود شهادات صحية، وتحرير 13 محضرا ضد أصحاب مخابز بالنوبارية نقص وزن والتصرف في 744 شيكارة دقيق، و19 محضرا ضد تجار تموينين ومخابز بلدية بمركز ومدينة كفر الدوار، عبارة عن إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات.