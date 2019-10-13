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وزير الطاقة السوداني يشيد بدور مصر في استقرار الأوضاع ببلاده

وزير الطاقة السوداني يشيد بدور مصر في استقرار الأوضاع ببلاده

رئيس جامعة القناة يعلن بدء الدراسة بالمعهد الأفرو آسيوي

رئيس جامعة القناة يعلن بدء الدراسة بالمعهد الأفرو آسيوي

محافظ الغربية يطلب وضع خطة لتطوير شارع البحر في المحلة

محافظ الغربية يطلب وضع خطة لتطوير شارع البحر في المحلة

"السياحة": دروب المشي الطويلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

"السياحة": دروب المشي الطويلة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالقاهرة

مصرع طفل وإصابة 3 آخرين في مشاجرة بين عائلتين بالقاهرة

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على عاطل بتهمة قتل شاب في الساحل

بسبب خلافات الجيرة.. القبض على عاطل بتهمة قتل شاب في الساحل

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احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

احتضنهم وربت على أكتافهم.. مواقف إنسانية للسيسي مع أبطال الجيش والشرطة

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قالها أحمد عز أمام السيسي.. سر جملة "البسوا المموه بيخافوا منه"

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

"إنجازات 5 سنوات": الدولة تجني ثمار الذهب الأسود والغاز الطبيعي

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

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