قال الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حديثه عن أزمة سد النهضة، إنّه هنأ رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، لفوزه بجائزة نوبل للسلام، متابعا: "الأمور بين الناس مش بتتحل إلا بالتوازن والاعتدال".

وأضاف السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، بمناسبة احتفالات نصر أكتوبر المجيد، ردا على تساؤل الكاتب الصحفي ياسر رزق عن سد النهضة: "اللي عملناه من 2014 وحتى الآن حول سد النهضة لم يكن إجراءات تفاوض فقط، لأن حجم الميّة المتاح لينا بالكامل مبقاش كافي لينا دلوقتي، بالمعايير الدولية إحنا دخلنا في مستوى الفقر المائي للإنسان".

وتابع الرئيس: "إحنا كدولة عملنا خطة متكاملة جدا من 2014 وشغالين فيها، وهي عبارة عن إعادة لتدوير المياه من خلال محطات معالجة ثلاثيثة متطورة، وتعظيم المتاح، وإنشاء حجم ضخم من محطات التحلية، وده معمول علشان نوفر الميّة اللازمة علشان النمو اللي إحنا موجودين فيه كبشر وكعدد".

واستكمل السيسي: "اتفقت مع رئيس وزراء إثيوبيا نلتقي في موسكو، ونتناقش عشان نحل مسألة السد بشكل أو بآخر".