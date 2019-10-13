افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، مركز خدمة العملاء الرئيسي بديوان عام شركة الصرف الصحي برمسيس، بحضور كلا من المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة والمهندس مصطفى الشيمي رئيس شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى.

وأكد رسلان، أهمية متابعة شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت ممكن.

وأوضح أن الشركة لديها خطة لتطوير منافذ خدمة العملاء بالشركات التابعة، وتطوير آليات العمل داخل منفذ خدمة العملاء لتجعل منه مجمع شامل للخدمات.

كما تفقد الخط الساخن لشركة الصرف الصحي بالقاهرة، لمتابعة انتظام العمل وكيفية استقبال شكاوى المواطنين.

وأضاف أن الخط الساخن يتلقى البلاغات وشكاوى المواطنين على مدار الـ24 ساعة من خلال الرقم (125) بجميع المحافظات، وكذلك رقم 175 لتلقي بلاغات الصرف الصحي بمحافظتي القاهرة والإسكندرية.

كما تفقد رسلان خطة الشركة وجاهزية معداتها للتعامل مع الأمطار خلال فصل الشتاء.

وفى سياق متصل، قال المهندس عادل حسن رئيس شركة الصرف الصحي بالقاهرة إن الشركة تواصل استعدادها لاستقبال موسم الشتاء حيث أجرت تجربة محاكاة لاختبار جاهزية شنايش الأمطار بعد تطهيرها وكفاءة طلمبات رفع المياه فى حالة تجمع المياه.