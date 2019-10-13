قال العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، اليوم، إن أي تهديد لحرية الملاحة يعتبر معطلاً للتجارة العالمية، ومربكاً لأسعار النفط، كما يعد تحدياً للنظام العالمي، مشددا على ضرورة تكاتف المجتمع الدولي لاتخاذ خطوات حازمة لردع المخالف والمعتدي، وإلزامه بالقوانين والمعاهدات الدولية المتعلقة بالسلامة البحرية، للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين.

وأشار الملك حمد بن عيسى خلال كلمته التي ألقاها في افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب، إلى "أن الرخاء والأمن الإنساني لا يمكن له أن يتحقق إلا باستمرار النمو الاقتصادي، سواء في منطقتنا أو في العالم أجمع، فمن مياه الخليج العربي تنطلق خُمس احتياجات العالم من النفط والغاز"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء البحرينية الرسمية "بنا".