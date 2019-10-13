نفت شركة مصر للطيران علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي، الخاص بالفنان محمد رمضان، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة بجانب قائد الطائرة أثناء إحدى الرحلات.

وقالت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، إن هذا الموقف لم يجرى مطلقا على أي من رحلات الشركة، سواء الدولية أو الداخلية.

وأشارت المصادر، إلى أن ذلك يتعارض مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.

وأكدت مصادر، أنه لا يُسمح لأي شخص بدخول قمرة القيادة أثناء الرحلات الجوية إلا لأفراد الطاقم فقط، وذلك وفقا لقوانين الطيران الجوية التي تحظر دخول الركاب أو التعامل مع قائد الطائرة أو مساعده.

وأشارت المصادر، إلى أنه في الحالات الطارئة يخرج قائد الرحلة أو مساعده للتحدث مع الركاب فقط أو استخدام دورات المياه، لكن لا يسمح لأي شخص مهما كانت وظيفته بدخول قمرة القيادة.