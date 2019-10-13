هنأت وزارة الشباب والرياضة منتخب مصر للفروسية لقفز الموانع بعد فوزه ببطولة الأمم للفروسية التي أقيمت اليوم الأحد بمدينة الرباط بالمغرب، والتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

وأشاد وزير الشباب والرياضة بالإنجاز التاريخي للمنتخب المصري للفروسية الذي غاب عن المشاركة في دورات الألعاب الأولمبية لمدة 60 عاما ماضية، موجها الشكر لكل اللاعبين والجهاز الفني والإداري للمنتخب المصري للفروسية، مؤكدا أن المرحلة المقبلة مرحلة إعداد على أعلى مستوى، مشيرا إلى أن وزارة الشباب والرياضة لم ولن تدخر مجهودا في تقديم كل أوجه الدعم لمنتخب الفروسية للحصول على ميدالية أولمبية بطوكيو 2020.