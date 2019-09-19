السبت.. وفد من وزارة الشباب والرياضة يفتتح منشآت ومشروعات بالفيوم

يستقبل اللواء عصام سعد، محافظ الفيوم، وفد من وزارة الشباب والرياضة، في التاسعة والنصف، صباح السبت المقبل، بنادي قارون الرياضي بمدينة الفيوم، في زيارة لتفقد عدد من المشروعات.

ووفقا لبيان صحفي للمحافظة، صباح اليوم، فإن برنامج الزيارة يشمل، افتتاح عدد من المنشآت الجديدة بالمحافظة، وتبدأ الفعاليات بافتتاح عدد من المنشآت بنادي قارون الرياضي، ثم جولة تفقدية باستاد الفيوم الرياضي، وعقب ذلك التوجه إلى مركز شباب الشهيد حسن عبد المنعم بمركز ومدينة طامية، لافتتاح مشروع استثماري بنظام b.o.t، عبارة عن منتجع رياضي.