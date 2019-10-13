أعلنت الإدارة الذاتية الكردية، اليوم، التوصل إلى اتفاق مع دمشق ينص على انتشار الجيش السوري على طول الحدود مع تركيا للتصدي لعدوان أنقرة والفصائل السورية الموالية لها المستمر منذ خمسة أيام ضد مناطق سيطرتها.

وقالت، في بيان على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، "لكي نمنع ونصد هذا الاعتداء فقد تم الاتفاق مع الحكومة السورية كي يدخل الجيش السوري وينتشر على طول الحدود السورية التركية لمؤازرة قوات سوريا الديموقراطية"، مضيفة أن "هذا الاتفاق يتيح الفرصة لتحرير باقي الأراضي والمدن السورية المحتلة من قبل الجيش التركي"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس".

وكان "المرصد السوري لحقوق الإنسان"، مقره العاصمة البريطانية "لندن"، قال في وقت سابق، اليوم، إنه حصل على معلومات تفيد بوجود اتفاق بين قوات سوريا الديمقراطية المعروفة اختصارا باسم "قسد" وروسيا لتسليم عين العرب "كوباني" ومنبج للحكومة السورية والسماح لها بالدخول إليهما.

وأوضح المرصد في تصريحات أوردتها قناة "العربية الإخبارية" اليوم، أن قوات الجيش السوري سيدخل المدينتين خلال الـ48 ساعة المقبلة، فيما ذكرت وسائل إعلام غربية أن قوات الجيش السوري بدأت فعلا بالتحرك بمحيط منبج باتجاه مركز المدينة.

وكانت واشنطن تحدثت - في وقت سابق - أن قوات سوريا الديمقراطية تسعى لعقد صفقة مع الحكومة السورية وروسيا، للتصدي لعدوان الأتراك في الشمال السوري.

وفي سياق متصل، أكد مسؤول قوات الدفاع في الإدارة الذاتية الكردية بشمال شرق سوريا عصمت شيخ حسن، توصل الإدارة إلى اتفاق مع موسكو يقضي بدخول الجيش السوري إلى المدينة الليلة، وقال شيخ حسن في تصريح خاصة لقناة "روسيا اليوم" الإخبراية الروسية، إنه تم الاتفاق مع مع روسيا والحكومة السورية، على دخولهم الليلة كوباني "عين العرب"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".