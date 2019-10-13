قال الدكتور بشير عبدالفتاح، أستاذ العلاقات التركية بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية، إن القوات التركية تكبدت خسائر كثيرة في حربها على الشمال السوري بسبب بسالة جنود حزب العمال الكردستاني.

وأضاف "عبدالفتاح" خلال استضافته ببرنامج "اليوم" والذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، والمذاع على فضائية "DMC"، أنه كلما حدث توغل للجيش التركي في الأراضي السورية كلما كان الاحتكاك بهم أكثر وتعرضهم للخسائر البشرية أكبر، موضحا أن حزب العمال الكردستاني توعد برد عنيف لما أقدمت عليه القوات التركية على الأراضي السورية: "العملية ستخلف أضرارا اقتصادية هائلة على تركيا وبشرية".

وأكد استاذ العلاقات التركية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يتكبد الكثير من الخسائر المالية بخلاف الخسائر البشرية؛ وسيدفع أردوغان ثمن تلك العملية سياسيا داخل الدولة التركية.