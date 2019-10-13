أكد رياض درار، الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يريد إعادة سيرة الحكام المتهورين من أجل تحقيق طموحه الذي لا يمكن تحقيقه، موضحا أنه يريد السيطرة على المناطق الحدودية من حلب إلى الموصل، وهو شكل من أشكال الطموح الذي يدفع به إلى مثل تلك المغامرات.

وأضاف "درار"، خلال حواره في برنامج "رأي عام"، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، على شاشة "TeN"، أن الولايات المتحدة الأمريكية لا تريد الدخول في القتال حاليا، كما أن معركة أمريكا وإيران أصبحت مكشوفة، لذلك سجلت واشنطن موقف متراجع في الحضور في سوريا بعد القضاء على عناصر داعش الإرهابي، موضحًا أن أردوغان يندفع نحو الهاوية.

وأشار الرئيس المشترك لمجلس سوريا الديمقراطية، إلى أن محاولات التدخل التركي في الشأن السوري بدأت منذ 2012 عقب الثورة مباشرة، عبر منطقة رأس العين، حيث ظهرت جبهة النصرة من هناك، وجرى مقاومتهم وإخراجهم.