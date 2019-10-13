أعلنت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، إطلاق خدمة جديدة لشحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع بواسطة الهواتف المحمولة من نوعية "آيفون".

إدخال العمل بالهواتف المحمولة آيفون

وجرى تفعيل خاصة شحن عدادات الكهرباء عبر هواتف على iPhone بمنظومة تشغيل IOS، وهذا ينطبق على الموديلات الآتية:

iPhone 7 - iPhone 7 Plus - iPhone 8 - iPhone 8 Plus - iPhone X - iPhone XS - iPhone XS Max - iPhone XR - iPhone 11 Pro - iPhone 11 Pro Max.

طريقة شحن عدادات الكهرباء مسبقة الدفع عن طريق iPhone

وتستعرض "الوطن" طريقة شحن الكهرباء عن طريق هواتف المحمول آيفون على النحو التالي:

في البداية يجب تحميل التطبيق عبر "App Store" تحت مسمي "GTPay".

ثم يسجل الدخول من خلال التطبيق لقراءة البيانات، وضع الجزء النحاسي أمام كاميرا الموبايل، فيجرى عرض الاستهلاك الكلي، واستهلاك الشهر الحالي، والرصيد في العداد.

ويوضح لك التطبيق المبلغ المطلوب ثم يجرى نقل الرصيد إلى العداد مباشرة من خلال الفيزا الخاصة بك بقناة الدفع.