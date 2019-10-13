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أستاذ علوم سياسية: لانحتاج دولة ثالثة للتوسط مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

أستاذ علوم سياسية: لانحتاج دولة ثالثة للتوسط مع أثيوبيا بشأن سد النهضة

الحبيب علي الجفري: الإسلام بريء من المتشددين دينيا

الحبيب علي الجفري: الإسلام بريء من المتشددين دينيا

أهالي قرية الطويلة بالشرقية يطلقون مبادرة لتوفير الطعام للمستحقين

عماد الدين حسين: الدولة دفعت الثمن لنقل أهالي سيناء حفاظا على الأمن

عماد الدين حسين: الدولة دفعت الثمن لنقل أهالي سيناء حفاظا على الأمن

معهد ناصر ينقذ حياة شاب في عشر دقائق

معهد ناصر ينقذ حياة شاب في عشر دقائق

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عماد حسين يكشف أبرز رسائل الرئيس السيسي اليوم عن سد النهضة

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قبل الساحل الشمالي.. مدن تعتمد على محطات تحلية المياه لسد احتياجاتها

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لا لتدمير أطفالنا.. أب يجري جراحة ختان لطفله عند "حلاق الصحة" ولما عيط رماه على الأرض

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سيرك "أم وليد" فى شوارع وسط البلد: "مش هتقدر تغمض عينيك"

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