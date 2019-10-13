قال عثمان جريو، عضو الحملة الرسمية لمرشح الانتخابات الرئاسية التونسية قيس سعيد، إن فوز "سعيد" كان متوقعا من قبل النتائج وفوزه بنسبة تتعدى الـ75% لم يبتعد كثيرا عن توقعاتنا كحملة رسمية، حيث توقعنا حصوله على 65%.

وأضاف جريو في اتصال هاتفي لـ"الوطن": "قيس سعيد سيحكم البلاد بالديمقراطية، والشعب الذي انتخبه رئيسا للجمهورية التونسية بسبب أنه مرشح مستقل، ولن يقصي أحدا مهما كان اسمه وكل سياسي يحترم القانون والدستور سيكون معه".

وأوضح أن النتيجة لم تتأثر بالمناظرة الرئاسية التي أجريت أمس الأول مع منافسه نبيل القروي، لأن هذا كان مقدرا من الدور الأول.

واختتم جريو حديثه لـ"الوطن": "قيس سعيد يعشق تونس ورجل وطني والبرنامج الخاص به يفيد البلاد، ويعتمد في حملته على الشباب لأنه يؤمن بهم وبدورهم في النهوض بالدولة التونسية".

وقيس سعيد من مواليد تونس في 22 فبراير عام 1958، ويعمل أستاذ للقانون الدستوري، اشتهر بإتقانه للغة العربية ومداخلاته الأكاديمية المميزة للفصل في الإشكاليات القانونية المتعلقة بكتابة الدستور التونسي، بعد الثورة.

اضطلع قیس سعید بخطط مقرر اللجنتین الخاصتین لدى الأمانة العامة لجامعة الدول العربیة لإعداد مشروع تعديل میثاق الجامعة ولإعداد مشروع النظام الأساسي لمحكمة العدل العربیة سنتي 1989 و1990 وخبیر متعاون مع المعھد العربي لحقوق الإنسان من سنة 1993 إلى سنة 1995.

وشغل سعید خطة كاتب عام ثم نائب رئیس الجمعیة التونسیة للقانون الدستوري في الفترة الممتدة من سنة 1990 إلى سنة 1995.

يعمل عضوا بالمجلس العلمي ومجلس إدارة الأكاديمیة الدولیة للقانون الدستوري منذ سنة 1997 وكذلك رئیس مركز تونس للقانون الدستوري من أجل الديمقراطیة، وله عديد الأعمال العلمیة في مجالات القانون والقانون الدستوري خاصة.