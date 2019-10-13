تمكنت أجهزة الأمن بالقليوبية من كشف غموض واقعة العثور على 3 جثث لرجلين وسيدة مقتولين داخل زراعات الموز بمدينة بنها في محافظة القليوبية، والمعروفة إعلاميا بقتل "أيظن وشركاه " حيث تبين أن وراء الواقعة عاطلان أحدهما يدعى "بوش"، قاما بمهاجمة المجني عليهم بالأسلحة النارية بسبب خلافات بينهم، وخلال تبادل لإطلاق النار بين أجهزة الأمن والمتهمين، لقي المتهمان مصرعهما خلال اختبائهما بأحد الأوكار بالخانكة.

جرى نقل الجثتين للمستشفى وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان اللواء طارق عجيز قد تلقى إخطارا من المقدم محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها بورود بلاغ من "ف ز ج" 32 عاما ربة منزل، أنها حال قيامها بالاتصال بهاتف شقيقها "أ ز ج" 36 عاما عاطل، وشهرته "أيظن"، أجابها أحد الأشخاص وقرر لها أنه قام بقتل شقيقها بأرض منزرعة بمحصول الموز مواجهة لمساكن الرملة دائرة قسم أول بنها.

انتقل الرائد محمد غلاب رئيس مباحث قسم أول بنها، وبالفحص، تبين وجود جثة شقيق المبلغة مسجي على ظهره داخل الزراعات وبه آثار طلقات نارية بمقدمة الرأس، كما عثر بداخل إحدى الحجرات الريفية المجاورة على جثتي كلاً من "م ع ا" 35 عاما عاطل، وشهرته "مفتاح"، و" ح ع" 29 عاما ربة منزل، وبها آثار طلقات نارية متفرقه بالجسم.

تشكل فريق بحث أشرف عليه اللواء هشام سليم مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية وقاده العميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتبين أن وراء الحادث كلا من "م اع" وشهرته بوش، محكوم عليه بالحبس 6 أشهر في جنحة ضرب، و"ع ح ا" عاطل، وباستهدافهما في أحد الأوكار التي لجأوا للاختباء فيها عقب الحادث بدائرة مركز الخانكة، بادر المتهمان بإطلاق الرصاص على القوات، فتبادلت معهم إطلاق النيران ما أسفر عن مصرعهما، وضبط بحوزتهما الأسلحة النارية المستخدمة في واقعتي القتل وإطلاق الرصاص على القوات.