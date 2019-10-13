أكد الإعلامي وائل الإبراشي، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي عبر عن عدد كبير من القضايا الهامة والحساسة بوجهة نظر قوية أثارت جدلا شديدا خلال حضوره للندوة التثقيفية للقوات المسلحة الـ31، اليوم.

وأضاف "الإبراشي" خلال تقديمه لبرنامجه "كل يوم"، والمذاع على فضائية "ON E"، أن السيسي لا يخشى من أي مخاطر خارجية وجميع التحديات من الممكن مواجهتها ولكن يظل التحدي الأكبر هو هدم الشعوب لأوطانهم بأيديهم، موضحا أن الجماعات الإرهابية بعدما فشلت في القيام بمظاهرات مناهضة للدولة 27 سبتمبر الماضي استهدفوا أحد كمائن القوات المسلحة في العريش: "غرفة مشورة واحده لقيادة واحدة تستخدم أدوات مختلفة".

وأشار الإعلامي، إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نجحت في الحفاظ على أمنها وحدودها وسيادتها وجيشها بالرغم من التهديدات التي تحيق بها، متابعا: "مصر لا تعتدي على أحد ولكنها تحمي نفسها وسيادتها وحدودها وشعبها".