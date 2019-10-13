قال الدكتور مصطفى الفقي مدير مكتبة الإسكندرية، إنّ الشعب المصري يتذكر في مثل هذا الوقت من كل عام، أعظم أيام مصر في العصر الحديث وهي انتصارات أكتوبر.

وأضاف الفقي خلال كلمته في الندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي: "هزيمة 67 لم تكن قاعدة في حياتنا، بل كانت استثناء ولن يتكرر أبدا، فالجيش المصري ما التحم واشتبك إلا وحقق انتصارا، إلا إذا حالت ظروف أخرى لا نخوض فيها".

وتابع مدير مكتبة الإسكندرية أنّ الهزيمة التي يتحدثون عنها في 67، جاء بعدها بأيام قليلة انتصارات مثل "رأس العش، شدون، ومعركة بور توفيق، وإغراق المدمرة إيلات"، متابعا: "أي هزيمة تلك التي يمنى بها شعب ويستطيع أن يقف على قدمية ليضرب العدو بعدها بأيام قليلة من هزيمة نكراء، ويجب أن نعترف بأنّ استجماع القوات المسلحة قواها في فترة قصيرة، كان محل أعجاب ودهشة".

وأكد الفقي أنّ الخارجية المصرية آنذاك كانت خلية نحل تغلي وتنظر إلى بطولات الجيش وأعماله الجسورة بكل التقدير والاحترام، وترى أن ما يمكن أن تقدمه في هذا الصدد، هو أقل القليل الذي تكلل به هذا الجهد العظيم لقواتنا المسلحة الباسلة، وفي ذلك الوقت صدر قرار مجلس الأمن رقم 242 بعد مداولات طويلة في الجمعية العامة، صاغه دبلوماسي بريطاني كبير معروف بالدهاء الدبلوماسي، وكانت صيغته فيها غموض بناء، يقرأها كل من يريد ويفسرها على هواه.

وأوضح مدير مكتبة الإسكندرية أنّ القرار نص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الأراضي التي تم احتلالها في النزاع الأخير، وليست الأراضي المحتلة، وإنهاء حالة العداء واحترام وإقرار سيادة كل دولة في المنطقة، وسلامتها الإقليمية واستقلالها السياسي وحقها في العيش بسلام داخل حدود آمنة ومعترف بها وخالية من التهديدات واعمال القوة.

ويشهد الرئيس عبدالفتاح السيسي الندوة التثقيفية للقوات المسلحة الحادية والثلاثين، التي تقام تحت عنوان "إرادة وتحدي"، بمناسبة مرور 46 عاما على انتصارات أكتوبر، والتي تقام بقاعة المنارة للمؤتمرات في التجمع الخامس.