عرضت شاشة "Extra news"، مقطع فيديو، ذكرت أنه متداول على السوشيال ميديا لجثة الناشطة السورية هفرين خلف، والتي لاقت مصرعها على أيدي قوات الاحتلال التركي في شمال شرق سوريا.

وتعد هفرين خلف هي سياسية ومهندسة سورية كردية ولدت عام 1983 في مدينة المالكية قرب القامشلي شمال سوريا.

هفرين خلف.. كردية رفضت العدوان التركي فقتلتها ميليشيات أردوغان

وقال حزب سوريا المستقبل، الذي تشغل هفرين منصب أمينه العام، في بيان، إنها كانت متوجهة إلى عملها في مدينة الرقة عندما وقع الهجوم الذي قتل فيه أيضا سائقها وأحد مساعديها.

واتهم الحزب القوات والميليشيات المدعومة من تركيا بقتل هفرين لأنها انتقدت التوغل التركي في سوريا ووصفته بأنه "عمل إجرامي مخالف للقوانين الدولية".