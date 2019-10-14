يمثل فيلم "يوم وليلة" للمخرج أيمن أبوالمكرم مصر في المسابقة الرسمية لمهرجان "الدار البيضاء للفيلم العربي"، في دورته الثانية، التي تقام خلال الفترة من 18 إلى 25 أكتوبر الجاري.

ويتنافس الفيلم المصري على جائزة المهرجان مع 10 أفلام أخرى، من المغرب "جمال عفينة" للمخرج ياسين ماركو موروكو، و"لعزيزة" للمخرج محسن البصري، ومن الجزائر "الطريق المستقيم" للمخرج عكاشة تويتة، ومن تونس "سامحني" للمخرجة نجوى سلامة، و"زيانة" للمخرج خالد الزدجالي من سلطنة عمان، إضافة الفيلم السوري "الاعتراف" للمخرج باسل الخطيب، و"إن بارادوكس" للمخرج حمد الصراف، ومن الكويت "المسافة صفر" للمخرج عبدالعزيز الشلاحي.

وتنافس السعودية كذلك في المهرجان بفيلم "يارا" للمخرج عباس فاضل، إلى جانب أفلام "عشرة أيام قبل الزفة" للمخرج عمرو جمال من اليمن، ويتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الطويلة للمخرج المغربي محمد عبدالرحمن التازي، وعضوية كل من فتحي عبدالوهاب، والمخرج العراقي قاسم حول، والناقد السينمائي الكويتي عبد الستار ناجي، والممثلة التونسية سهير بن عمارة.

يذكر أن "يوم وليلة" يقوم ببطولته الفنان أحمد الفيشاوي، ويجسد شخصية بلطجي وقاطع طريق، يدخل فى صراعات مع الفنانة درة، ويشارك في بطولته حنان مطاوع، وسامي مغاوري، وميدو عادل، تأليف يحيي فكري.