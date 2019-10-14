حرر صابر عبد القوي، عضو مجلس النواب عن دائرة أشمون بمحافظة المنوفية، محضرا في مركز شرطة أشمون، بغياب ابنه "آدم" 16 عاما، بعد خروجه صباحا متجها إلى المدرسة.

وأكد هشام حمدي، مدير مكتب النائب، أن "آدم" خرج صباحا من المنزل متجها إلى المدرسة، ولم يذهب إلى الدروس الخاصة بعدها، ولم يعد حتى الآن للمنزل.

وأضاف في تصريحات لـ "الوطن"، أنه لا يمكن الجزم بوجود أي شبهه جنائية وراء غياب ابن النائب، مؤكدا عدم وجود أي عداوات بين والده وبين أي شخص، فهو محبوب بين جميع أبناء المحافظة.

وأشار إلى أنه تم البحث عن الطفل، في كل مكان، وسؤال أصدقائه عنه، موضحا أن مباحث أشمون ومديرية أمن المنوفية تبذل جهودا كبيرة لمعرفة أسباب غيابه، كما أن مدير الأمن يتابع الموقف بنفسه مع جميع القيادات الأمنية .

وتلقى اللواء محمد ناجي أباظة، مدير الأمن، إخطارا، من مركز شرطة أشمون، يفيد بتحرير النائب صابر عبد القوي، محضرا بتغيب ابنه منذ الصباح.