أفادني كطبيب.. خريج البرنامج الرئاسي يكشف عن كواليس "الكنز في الرحلة"

كشف الدكتور أحمد عوض بيصار، مدرس الأشعة التداخلية بكلية الطب جامعة الزقازيق وأحد خريجي البرنامج الرئاسي لتدريب الشباب على القيادة، عن كواليس التحاقه بالبرنامج، وذلك خلال لقائه مع الإعلامية إيمان الحصري، في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc".

وقال "بيصار" إنه وجد علاقة قوية بين أهداف البرنامج، وصميم عمله كطبيب، له 4 مهام، منها "علاج المرضى، وتكوين فريق عمل، والبحث العلمي، والمهام الإدارية"، مشددًا على الفائدة التي حصل عليها من كورسات البرنامج الرئاسي.

وأكد استفادته مما درسه في البرنامج الرئاسي على المستوى الإداري، في عمله كطبيب، وأنه يتواصل مع زملائه في البرنامج من جميع التخصصات، ويتبادلون الخبرات المختلفة.

وأشار إلى أنهم اعتبروا أن شعار البرنامج الرئاسي "الكنز في الرحلة" وأن كل عضو في البرنامج، هو كنز للآخرين، لافتا إلى أنه يحرص على حضور الفعاليات المختلفة، وذلك لا يتعارض مع عمله كطبيب.