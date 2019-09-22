استقبلت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الأحد، الدفعة الثانية من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة APLP، الذي يهدف لتجميع الشباب الإفريقي من جميع البلاد بالقارة في برنامج تدريبي واحد، يجمع الشباب الإفريقي باختلاف انتماءاته ومعتقداته تحت مظلة واحدة هدفها التنمية والسلام، بمقر الأكاديمية.

وكان قد تم تخريج الدفعة الأولى من البرنامج التي ضمت 100 متدرب إفريقي من 29 دولة أفريقية، وقام رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بتسليم شهادات التخرج والدروع لهم بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية في حفل التخرج ضمن فعاليات اليوم الثاني والأخير للمؤتمر الوطني السابع للشباب في العاصمة الإدارية الجديدة.

الجدير بالذكر أن فكرة البرنامج انطلقت من مدينة شرم الشيخ بمصر كإحدى توصيات النسخة الثانية من منتدى شباب العالم نوفمبر2018، وتزامنًا مع رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي لعام 2019، باعتبار أن مصر جزءًا لا يتجزأ من قارة إفريقيا ويربط بينهم أواصر الأخوة.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتدريب والتعلم في مصر، وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.