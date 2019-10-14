قال المهندس محمد يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن مشروع محور قناة السويس، هو مشروع وحلم مصري قديم.

وأوضح زكي، خلال لقائه مع برنامج "مصر النهاردة" المذاع عبر فضائية "مصر الأولى" أن هذا الحلم بدأ تطبيقه على أرض الواقع عام 2015 بإطلاق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وتحديد الأراضي التي سيتم الاستثمار فيها.

وأشار إلى أن المنطقة الاقتصادية تبلغ مساحتها 460 كيلو متر مربع، وتضم 4 مناطق صناعية، و6 موانئ، لافتًا إلى أنه سيتم وضع استراتيجية محددة لتلك الموانئ، لتكون مختلفة الاستخدامات.