نفذت إدارة تموين مركز دمنهور في البحيرة، بإشراف المحاسب إسماعيل شلبي، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، والمحاسب محمد عابدين، مدير الإدارة، بالتنسيق مع العقيد وجدي الصيرفي، مدير مباحث تموين البحيرة، حملة مكبرة علي المخابز والأسواق ومحلات الجزارة، أسفرت عن تحرير 27 محضر مخالفة تموينية متنوعة.

وضبطت الحملة، 7 مخابز تستخدم الكارت الذهبي في ضرب كميات وهمية من الخبز المدعم، أكثر من عدد خطابات الخبز المرسلة لها بعدد 22 ألف رغيف بما يعادل أكثر من 36 شيكارة دقيق بلدي مدعم زنة الشيكارة 50 كجم.

كما ضبطت 4 محلات بمجمع الكليات بدمنهور، تبيع السجائر بأزيد من السعر الرسمي، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة بمحاولة الشراء، و6 محلات جزارة تعرض لحوما بلدية مذبوحة خارج المجازر الحكومية، وعليها أختام مزورة وغير صالحة للاستخدام الآدمي.

كما جرى ضبط 200 قرص سيلفوس حفظ الغلال المستورد السام جدا والمجهول المصدر والمحظور تداوله لخطورته، في محل مبيدات زراعية، و31 علبة بسكويت، و12 عبوة مياه معدنية، و15 عبوة تنر منتهية الصلاحية في 3 محلات مختلفة.

وجرى سحب 6 عينات من دقيق المخابز، وإرسالها للمعامل المركزية، للتأكد من مطابقتها للمواصفات القانونية وصلاحيتها لإنتاج الخبز المدعم.