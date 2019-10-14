بدأت هيئة السكة الحديد رسميا تطبيق نظام الرخصة على طوائف التشغيل والعاملين في تشغيل القطارات، لتحقيق مزيد من الانضباط ومواجهة حوادث القطارات والسلامة والأمان للركاب، إذ أعلنت تطبيق نظام الرخصة على المعينين حديثا من طوائف التشغيل ضمن المسابقات أرقام 1 و2 و3 التي أجريت عام 2015 كمرحلة أولى، على أن يتم تطبيقه تباعا على باقي العاملين خلال حصولهم على الدورات التدريبية التنشيطية الدورية.

وأكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد أنّ الهيئة تواصل العمل لتنفيذ المشروعات التطويرية لتحديث منظومة السكة الحديد، وانتهت من تطبيق نظام الرخصة على العاملين بجميع طوائف التشغيل والوظائف الحرجة، بهدف تقليل حوادث القطارات، وجار استخراج الرخصة لنحو 10 آلاف عامل بالوظائف الحرجة خلال عامين.

وأضاف رسلان لـ"الوطن" أنّ نظام الرخصة الجديد الذي تطبقه الهيئة لأول مرة في تاريخها يستهدف حماية أرواح الركاب والعاملين في تشغيل القطارات وتحقيق مزيد من الانضباط في تشغيل القطارات، ويتضمن خضوع العاملين في تشغيل القطارات لمجموعة من الاختبارات، تشمل اجتيازه الدورة التدريبية الخاصة بالوظيفة التي يعمل بها في تشغيل القطارات سواء كانت وظيفة مساعد أو سائق قطار أو كمسري، أو مراقب برج أو حركة أو تحويلات أو مناورات، وغيرها من الوظائف الحرجة والمؤثرة في تشغيل القطارات، بجانب اجتيازه الكشف الطبي واجتيازه الاختبارات نفسية.

وأشار رئيس السكة الحديد إلى أنّ الرخصة الجديدة المستخرجة مماثلة لرخص السيارات ومدونا بها وظيفة العامل والمنطقة التي يعمل بها وتاريخ سريانها كما الحال في رخص السيارات، والتعرض لمخالفة تعليمات التشغيل والسلامة والأمان يعرض العامل لسحب الرخصة منه، مؤكدا أنّ الهيئة تخطط لتطبيق هذا النظام على العاملين في تشغيل القطارات تباعا، بحيث لا يستطيع العامل العمل دون حصوله على هذه الرخصة.

وأوضح رسلان أنّ الرخصة التي يحصل عليها العامل صلاحيتها عام واحد فقط وتجدد شرط اجتياز العامل للدورات التدريبية التنشيطية التي يحصل عليها العمال كل عام، وعدم اجتياز العامل للاختبارات التي تسبق تجديد الرخصة تحوله إلى وظيفة إدارية بالهيئة بعيدة عن العمل في تشغيل القطارات، مشيرا إلى أنّ الراسب في الاختبارات يمكنه التظلم من نتيجتها والخضوع لها مرة أخرى، وحالة لم يجتزها للمرة الثانية يحول لوظيفة إدارية.

وأردف رئيس السكة الحديد أنّه جرى الانتهاء من إصدار 3 آلاف و100 رخصة عمل للعاملين بالوظائف الحرجة بالسكة الحديد حتى الآن، مشيرا إلى أنّ نظام رخصة قيادة القطارات يطبق بالكامل منتصف 2020، موضحا أنّ الهيئة تواصل إجراء الكشف الطبي والنفسي على جميع العاملين بوظائف التشغيل، بينها عمال "البلوكات - المناورات - المزلقانات - الكمسارية - قائدي القطارات - مساعد قائدي القطارات"، لاستخراج رخصة مزاولة المهنة وتصاريح العمل.

وقال رسلان إنّ الهيئة لن تتنازل عن تحقيق الانضباط داخل المنظومة خلال الفترة المقبلة، مؤكدا أنّ الهيئة تعمل على قدم وساق لتطوير المنظومة للحد من مخاطرها، حفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين والعاملين، ومع نهاية 2020 سيحمل جميع العاملين بطوائف التشغيل والوظائف الحرجة الرخص وتصاريح العمل.