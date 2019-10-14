أرسلت محافظة أسيوط إشارة عاجلة للمديريات وجميع الوحدات المحلية للمراكز والأحياء تطالبهم برفع درجة الاستعداد القصوى نظرا لسوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام المقبلة، اعتبارا من اليوم الإثنين وذلك بناء على الخرائط الواردة من مركز التنبؤ بقطاع التخطيط بالموارد المائية والتي تتنبأ بسقوط أمطار على المحافظة وخاصة مراكز الجنوب.

وأكد مصدر بديوان عام محافظة أسيوط أن المحافظ اللواء جمال نور الدين أصدر تعليماته لمسؤولي التموين بالمرور على جميع المخابز للتأكد من وجود خزانات مياه ومولدات كهرباء احتياطية ضمانا لاستمرار إنتاج الخبز في حال انقطاع الكهرباء والمياه فضلاً عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتوفير مولدات كهرباء احتياطية بكافة المحطات.

كما نبه على المستشفيات بضرورة توفير الاحتياطي الاستراتيجي من العقاقير والأدوية بالمستشفيات العامة وتجهيز وحدات الإسعاف الطائر لمواجهة أي أحداث تنتج في حال حدوث سيول وكلف وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمراجعة الأرصدة الحيوية مثل المواد التموينية ومهمات إقامة معسكرات الإيواء ومستلزماتها.

وفى سياق متصل انتهت اللجنة العليا للأزمات والطوارئ من تطهير وصيانة جميع مخرات السيول بعد المرور عليها للتأكد من عدم وجود أية معوقات أو مخلفات في مجراها.