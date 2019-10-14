افتتاح مشروعات إنشائية وإنتاجية بجامعة العريش قريبا

أنهت إدارة جامعة العريش استعدادها لافتتاح عددا من المشروعات الإنشائية والإنتاجية في حرم الجامعة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.

وأكد الدكتور حبش النادي، رئيس الجامعة، على أن تظافر الجهود من أجل سرعة الانتهاء من تلك المشروعات لافتتاحها فى الموعد المقرر.

وأوضح، رئيس الجامعة، تفاصيل الإنجازات التي تحققت في كافة الأعمال، ومن بينها: مشروعات الإنتاج السمكي وعنابر إنتاج السمان والأرانب والإنتاج الحيواني بكافة أنواعه، ومزرعة الجامعة التي تنتج الزيتون، وكافة أنواع الخضروات للمساهمة في سد احتياجات أهالي المحافظة، وبأسعار مناسبة.

وأكد النادي على دور الجامعة في خدمة البيئة ودعم مجالات التنمية، ومن أهم المشروعات الجاري تنفيذها: مبنى معامل كلية الطب البشري، مبنى الإدارة الطبية لخدمة طلاب الجامعة وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين، مباني كليات: التجارة والاقتصاد المنزلي والتربية الرياضية والطب البيطري، ومبنيين للمدرجات، ومبنى للخدمات الطلابية المتنوعة

بالإضافة إلى المخطط العام للجامعة الذي يتضمن المساحات الخضراء والطرق، إلى جانب المشروعات الإنتاجية التي تنفذها الجامعة لخدمة المجتمع والبيئة المحيطة ، حيث يجري إقامة 10 أحواض سمكية على مرحلتين لإنتاج أسماك البلطي على المياه العذبة، مشروعات الإنتاج الحيواني وإنتاج الأرانب والدواجن والسمان، ومزارع الجامعة لإنتاج الخضروات وغيرها.

واشار رئيس الجامعة إلى أن عددا من المشروعات والمباني والأقسام سيجري افتتاحها في 21 من الشهر الجاري، ضمن احتفالات الجامعة بذكرى 6 أكتوبر العظيم.