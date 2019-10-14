بعد 5 ساعات متواصلة، تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الإسكندرية، من انتشال جثة شاب من تحت الأنقاض، كما أصيب 3 آخرين بإصابات بسيطة، بالإضافة إلى إنقاذ 3 أخرين، آثر انهيار عقار قديم، مكون من 3 طوابق، في ساعة مبكرة من صباح اليوم، بمنطقة كرموز، غربًا.

تلقى اللواء أشرف الجندي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من العميد جمال ياسين، مدير إدارة الحماية المدنية، بورود من مأمور قسم شرطة كرموز، يفيد بسقوط العقار رقم 6 بشارع السنيين متفرع من شارع يوسف الحكيم، بدائرة القسم، ووجود محتجزين تحت الأنقاض.

وانتقلت جميع القيادات الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، ومأمور وضباط قسم شرطة كرموز وبرفقتهم قوات إدارة الحماية المدنية بمعداتهم، وسيارات الإسعاف، ومسئولي حي غرب إلى موقع العقار محل البلاغ، وتبين من الفحص انهيار أجزاء من سقف عقار قديم مكون من طابق أرضي وطابقين علويين، أسقف خشبية وحوائط حاملة، يقطنه أسرة واحدة "أب وأبنائه الثلاثة".

أخطرت النيابة العامة، وحرر المحضر اللازم بالواقعة بقسم شرطة كرموز، وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ومن جانبه، قال اللواء هشام كمال، رئيس حي غرب في الإسكندرية، إن الحادث أسفر عن مصرع شاب يبلغ من العمر 32 عامًا، أثناء تواجدة بغرفة نومه، فيما تمكنت الحماية المدنية من إنقاذ والده وشقيقيه بواسطة استخدام السلم "الهيدروليكي".

وأضاف "كمال"، لـ"الوطن"، أنه أثناء إنقاذ قوات إدارة الحماية المدنية للأسرة حدث انهيار كامل لباقي طوابق العقار ما أدى لإصابة شخصين من المارة بإصابات بسيطة وجرى نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وأشار رئيس حي غرب بالإسكندرية إلى أن، أحد رجال الحماية المدنية أصيب بإصابات طفيفة، موضحا بأن العقار صادر له قرار إزالة حتى سطح الأرض منذ عام 1995، وجرى توفير شقق بديلة لقاطنيه بمساكن عبدالقادر، إلا أنهم رفضوا إخلائه وقرروا الإقامة على مسئوليتهم.