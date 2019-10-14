أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي اتخاذ الإجراءات الاحترازية بعد ما تداولته وسائل إعلام، بشأن الاشتباه بوجود حالات إصابة بمرض الوادي المتصدع في مناطق شمال شرق السودان.

ووفقا لتقرير رسمي تلقاه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، من الهيئة العامة للخدمات البيطرية بالاشتباه في وجود حالات إصابة في مناطق شمال شرق السودان بمرض الوادي المتصدع، وجّه الوزير بسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو حماية البلاد من دخول هذا المرض بتحصين الحيوانات القابلة للإصابة بالمناطق الحدودية المتاخمة لدولة السودان لتوفير منطقة حزام آمن ضد المرض.

وأشار الوزير إلى إجراء التنسيق اللازم مع محافظي المناطق الحدودية لتقييد حركة الحيوانات، إلا إذا كانت مرقمة ومصحوبة ببطاقة التسجيل المثبت بها التحصين ضد المرض وتاريخه، وجار التنسيق مع وزارة التنمية المحلية بالتنبيه على المحافظين بالمحافظات الحدودية لرش السيارات وما تحمله من حيوانات وضبط أي عمليات تهريب عبر الحدود، ورفع درجة الطوارئ بالمعامل الحدودية التابعة لمعهد بحوث الصحة الحيوانية، وتوجيه أطباء المحاجر للعمل على مدار 24 ساعة وفحص الحيوانات الواردة للمحاجر.

من جانبه، قال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إنّه جار التنسيق مع معهدي الحشرات والصحة الحيوانية لتجميع وتصنيف الحشرات الناقلة وتحليلها للكشف عن وجود الفايروس من عدمه، والتنسيق مع الإدارة العامة لناقلات الأمراض بوزارة الصحة لرش وتطهير أماكن تكاثر الحشرات بجميع محافظات الجمهورية، وتكثيف العمل بمحافظات جنوب مصر والمحافظات الحدودية عالية الخطورة.