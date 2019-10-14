قالت مصادر مطلعة في الطيران المدني، إنّ سلطات الطيران المدني أوقفت طيارا ومساعده ظهرا في الفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، وهو يقود طائرة.

وأوضحت المصادر أنّه بعد الاطلاع على الفيديو تم التحقق منه، وتبيّن أنّ المقطع صحيح والواقعة حدثت بالفعل، كما أنّ الطائرة تابعة لإحدى شركات الطيران الخاصة المصرية الخاضعة لسلطة الطيران المدني.

وأكدت المصادر أنّ سلطة الطيران المدني هي المنوط بها التحقيق مع أي مخالفات للحفاظ على إجراءات السلامة الجوية لجميع الشركات والأطقم الطائرة التابعة لها، كما أنّ طائرة الشركة التي شهدت الواقعة تخضع بالفعل لسلطة الطيران المدني، وحاصلة على ترخيص من سلطة الطيران المدني لمزاولة نشاطها، وجار التحقيق مع الشركة والأطقم الطائرة التابعة لها.

ونفت الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، علاقتها بالفيديو المتداول على صفحات التواصل الاجتماعي للفنان محمد رمضان، وهو يقود إحدى الطائرات من داخل قمرة القيادة إلى جانب قائد الطائرة في أثناء إحدى الرحلات، مؤكدة أنّ الواقعة لم تصدر عن أي من رحلات مصر للطيران، إذ يتعارض الأمر مع إجراءات السلامة الجوية، وهو ما تحرص عليه الشركة الوطنية في جميع رحلاتها.