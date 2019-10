مشهد من فيلم "Death on the Nile"

بعد 42 عاما من إنتاج النسخة الأولى، يعيد المخرج كينيث براناه تقديم فيلم "Death on the Nile" المأخوذ بدوره عن رواية بنفس العنوان للكاتبة أجاثا كريستي، وهو يعتبر جزء ثاني لفيلم "Murder on the Orient Express" إنتاج عام 2017، والذي يتتبع جرائم قتل يحقق فيها "هيركيول بوارو"، ليكون جاهز للعرض في دور العرض السينمائي حول العالم في أكتوبر 2020.

بدأ التصوير الرئيسي للفيلم في أواخر سبتمبر 2019 في المملكة المتحدة ، حيث يجرى التصوير في استوديوهات "Longcross"، خارج لندن ومن المتوقع أن يستمر التصوير حتى فترة إجازات عيد الميلاد من العام نفسه، وسوف ينتقل التصوير من المملكة المتحدة إلى مصر للتصوير في عدد من المواقع، كما حدث مع النسخة الأولى التي أخرجها جون جيلرمين، عام 1978، وجرى تصويره في مصر على مدار سبعة أسابيع، ما بين الأقصر وأسوان والقاهرة، ويجرى عرض العديد من المعالم الثقافية البارزة مثل الأهرامات وأبوالهول، والمعابد منها أبوسمبل والكرنك.

تدور أحداث الفيلم في ثلاثينيات القرن الماضي، على متنن سفينة سياحية فاخرة تجوب الأماكن الأثرية في مصر، عندما تشهد جريمة قتل غامضة لوريثة إحدى الأسر الثرية تدعى "لينيت ريدجواي دويل"، أثناء الرحلة، يتدخل المحقق "هيركيول بوارو" لحل اللغز.

ويضم فريق عمل الفيلم كلا من الممثلة الإسرائيلية جال جادوت، الأمريكي أرمي هامر، ليتيسيا رايت، توم بيتمان، آنيت بنينج، وراسل براند بالإضافة إلى المخرج كينيث براناه الذي يقوم بدور المحقق "هيركيول بوارو" ضمن أحداث الفيلم، وكانت حددت شركة " 20th Century Fox" تحت إدارة "والت ديزني"، شهر ديسمبر 2019 لطرح الفيلم في مواجهة فيلم "Star Wars: The Rise of Skywalker"، ولكن أجلت "فوكس" تاريخ إصدار الفيلم إلى أكتوبر 2020.