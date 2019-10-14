قال الدكتور عاطف عبدالحميد رئيس هيئة الطاقة الذرية، إنّ الهيئات النووية المصرية المتمثلة في هيئة الطاقة الذرية المصرية، والهيئات النووية الأخرى، تؤدي دور مهم في تحقيق التنمية المستدامة في مصر، من خلال التركيز على الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، لافتا إلى أنّ هذه الهيئات تعمل في تكامل وتناغم للوصول إلى هدف استخدام الذرة من أجل السلام.

وأكد عبدالحميد خلال كلمته الافتتاحية بالمؤتمر الدولي "الذرة من أجل السلام" بين مصر وألمانيا والمقام في القاهرة أنّ الاستخدامات السلمية للذرة لا تقتصر على إنتاج الطاقة فقط، بل تمتد إلى التطبيقات في مجال الصحة والزراعة والصناعة وغيرها من المجالات.

وأوضح رئيس هيئة الطاقة الذرية أنّه في ظل متابعة الاستراتيجيات التي تركز عليها رؤية مصر 2030، تسعى هيئة الطاقة الذرية إلى تشجيع شباب الباحثين المصريين للحصول على المنح الدراسية والدورات التدريبية، فنجد أنّ كثير من الباحثين المصريين ينتشرون حول العالم بهدف الدراسة والبحث، ولا سيما في المراكز البحثية الألماني، متابعا: "ننظر بعين الاهتمام إلى سجل التعاون بين الجهات المصرية البحثية والمراكز البحثية الألمانية".

ولفت عبدالحميد إلى أنّ مصر وألمانيا دولتان شريكتان في العديد من مجالات التعاون على الصعيد الاقتصادي والعلمي والفني، ومنذ أكثر من 3 عقود تم إبرام اتفاق ثنائي بين الدولتين حول الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتي بموجبها أمدّ مركز بوليش البحثي مصر بصور من المعونة الفنية المتمثلة في بعض المعامل والأجهزة، فضلا عن تدريب عدد كبير من العلماء المصريين على أحدث التقنيات من خلال التبادل العلمي مع الجانب الألماني والدورات التدريبية التي نظمت في هذا الشأن.

وتابع رئيس هيئة الطاقة الذرية أنّ المؤتمر يهدف لتحقيق مزيد من التعاون العلمي المثمر بين الجانب الألماني والمصري في الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والمؤتمر يحمل توقعات عظيمة في أن يكون مبادرة قوية لتبادل الخبرة وبناء قدرات الموارد البشرية في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، ولا سيما أنّ مصر تستهل برنامجها النووي السلمي لإنتاج الكهرباء.