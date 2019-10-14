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خرج من السجن لينتقم.. تفاصيل إشعال متهم للنيران في منزل مسجل بالساحل

خرج من السجن لينتقم.. تفاصيل إشعال متهم للنيران في منزل مسجل بالساحل

حصاد 63% من المساحة المزروعة أرز في البحيرة

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بيطري الشرقية يضبط 409 عبوة دواء مخالفة في حملة تفتيشية

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مجلس مياه منظمة التعاون الإسلامي يعقد اجتماعا بالقاهرة الأسبوع المقبل

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