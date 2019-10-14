قال وزير الإسكان إنّه سيطالب الهيئة القومية والشركة القابضة لمياه الشرب، بتخصيص شرطة لمواجهة سرقة مياه الشرب.

وأضاف الوزير خلال اجتماع لجنة الإسكان في مجلس النواب، ردا على طلبات عدد من النواب بإيجاد حلول لمياه الشرب بالمحافظات، أنّ ما يتم تحصيله من إنتاج المياه نحو 52%، والباقي يتم تسميته بتسريبات وهو في الحقيقة "سرقة"

يذكر أنّ هذا هو الحضور الأول لوزير الإسكان أمام لجنة الإسكان في دور الانعقاد الحالي، إذ تناقش اللجنة تعديلات مقدمة من الحكومة على قانون البناء الموحد، وأكد الوزير أنّه يأمل في إنجاز التعديلات خلال دور الانعقاد الحالي.