بعد رقصه بالسلاح "عاريا".. قانونيون: السجن والغرامة عقوبة "عادل شكل"

قال قانونيون، إنّ حيازة "سلاح أبيض" واستخدامه بزعم الرقص به سواء في الأفراح الشعبية أو بالشارع، تعد جنحة تستوجب الحبس مدة لا تزيد عن 3 سنوات ولا تقل عن 6 أشهر.

وكانت النيابة العامة بالإسكندرية، قد قررت صباح اليوم، الاثنين، حبس عادل شكل المشجع الشهير لنادي الاتحاد السكندري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة لـ"شكل" اتهامات استعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء من خلال ظهوره في فيديو مصور وسط مجموعة من الأهالي في إحدى مناطق الإسكندرية وهم يرقصون بأسلحة بيضاء.

محام بالنقض: عقوبة حيازة السلاح الأبيض قد تصل إلى 3 سنوات

المحامي بالنقض شعبان سعيد، قال لـ "الوطن"، إنَ استخدام "سلاح أبيض" والرقص به يعد "جنحة أمن دولة طوارئ" وعقوبتها الحبس، كذلك تصويره "عاري الصدر" يعد فعلاً فاضحًا وهي جريمة لوحدها.

وأشار إلى أن المادة 25 مكرر من قانون العقوبات، عاقبت بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن 5 آلاف جنيه، كل من حاز أو أحرز سلاح من الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه، إذا كان حيازة أو إحراز تلك الأسلحة في أماكن التجمعات أو وسائل النقل أو أماكن العبادة.

وأوضح أن عقوبة حيازة "السلاح الأبيض"، قد تصل إلى 3 سنوات، لافتًا إلى أن التصوير "عاريًا"، يعد جريمة فعل فاضح، ووفقًا للمادة 278 من قانون العقوبات، تكون عقوبة الفعل الفاضح العلني، مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه.

المحامي بالنقض محمود البدوي، قال لـ"الوطن"، إنّ استخدام الأسلحة البيضاء في الأفراح الشعبية أو الرقص بها في الشوارع، يعد مسلكًا خاطئًا، ويعد انعكاسًا سلبيًا لبعض النماذج المشوهة التي تقدمها بعض الأعمال الفنية التي أصبحت تستخدم العنف وسيلة لمخاطبة الأخر.

وأضاف البدوي، قائلًا: هناك عدد من الأفلام يظهر أبطالها يرقصون في الأفراح أو الشوارع وهم "عراة الصدر" ويلوحون بالسلاح الأبيض أيًا كان سواء "سنجة، مطواة، سكين"، وبالتالي تحرض الأطفال والشباب على تقليد هذا النموذج في المجتمع بما يؤدي إلى تزايد العنف.

وأشار إلى أن عقوبة حيازة سلاح أبيض، "جنحة"، عقوبتها من يوم إلى 3 سنوات، وإذا ترتب على استخدام هذا السلاح نوعًا من استعراض القوة، سيتم التعامل معها باعتبارها جريمة منفصلة ويترتب عليها عقوبة أخرى، لاسيما إذا كانت الواقعة "مصورة".

وقالت مصادر قضائية إن "شكل" وآخر ظهر معه في فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمحافظة الإسكندرية وبحيازتهم أسلحة بيضاء يرقصون بها ولا يرتدون ملابسهم كاملة وعقب انتشار الفيديو المصور تم تحديد هويتهم وألقي القبض عليهم وتم عرضهما على النيابة العامة.