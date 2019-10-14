قررت النيابة العامة بالإسكندرية حبس عادل شكل المشجع الشهير لنادي الاتحاد السكندري لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ونسبت النيابة لـ"شكل" اتهامات استعراض القوة والبلطجة وحيازة أسلحة بيضاء من خلال ظهوره في فيديو مصور وسط مجموعة من الأهالي في إحدى مناطق الإسكندرية وهم يرقصون بأسلحة بيضاء.

وقالت مصادر قضائية إن "شكل" وآخر ظهر معه في فيديو على إحدى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بمحافظة الإسكندرية وبحيازتهم أسلحة بيضاء يرقصون بها ولا يرتدون ملابسهم كاملة وعقب انتشار الفيديو المصور تم تحديد هويتهم وألقي القبض عليهم وعرضهم على النيابة العامة التي حققت معهم ونسبت لهم اتهامات تتعلق باستعراض القوة وحيازة الأسلحة البيضاء وقررت النيابة حبسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.