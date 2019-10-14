التقط السفير أسامة النقلي سفير الممكلة العربية السعودية بالقاهرة، صورة تذكارية له مع الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، خلال لقائهما في قاعة الاحتفالات الكبرى.

وأوضحت جامعة القاهرة في بيان صحفي صادر عنها، أنّ السفير السعودي في القاهرة قال إنّه زار مصر عام 1976 وحضر حفلًا فنيًا للعندليب الراحل عبدالحليم حافظ في جامعة القاهرة، وجلس في ذات المقعد المخصص له في الحفلة عام 1976، معربًا عن تقديره للفن المصري.

من جانبه، أكد الخشت دور الفن المصري كقوة ناعمة والتوسع في الأنشطة الفنية والحفلات الراقية التي تقدمها الجامعة للطلاب.