قالت وزارة التضامن الاجتماعي، إنه سيجرى العمل على التوعية للحد من الزيادة السكانية في قرى "حياة كريمة"، لافتة إلى أن برنامج "2 كفاية" يعمل على الحد من الزيادة السكانية بين مليون و148 ألف و861 أسرة مستفيدة من برنامج تكافل في 10 محافظات على مستوى الجمهورية، والتي تعد الأعلى خصوبة والأكثر فقرا، هي البحيرة والجيزة والفيوم وبني سويف والمنيا وأسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان.

من جانبها أكدت راندا فارس، منسق برنامج "2 كفاية"، للحد من الزيادة السكانية، أنه جرى تنفيذ 2 مليون و146 ألفا و680 حملة طرق أبواب، منذ انطلاق الحملة في يناير وحتى سبتمبر 2019.

وأوضحت لـ "الوطن"، أنه جرى تحويل 332 ألفا و418 سيدة لتلقي خدمات تنظيم الأسرة، على مستوى 10 محافظات، للحث على تنظيم الأسرة، فضلا عن نشر عدد من المثقفات المجتمعيات على مستوى 10 محافظات بالتعاون مع 100 ألف جمعية أهلية، مؤكدة أن نسبة تحقيق المستهدف من الزيارات تجاوزت 103%.

وأضافت منسق "طفلين كفاية" أن السيدات يتلقين جميع الخدمات بالوحدات الصحية التابعة للصحة بـ 33 عيادة تابعين للبرنامج بالمجان، لافتة إلى أن العيادات استقبلت 31 ألف و241 سيدة، حيث وفرت حزمة وسائل وطورت البنية التحتية وأجهزة سونار، وجرى الاستعانة بـ 66 طبيبة وممرضة محالين إلى المعاش للعمل في العيادات الأهلية.

ولفتت فارس، إلى أنه جرى الاستعانة بمسرح الشارع الذي يعد أحد أدوات برنامج "2 كفاية" لمواجهة الزيادة السكانية بين الأسر المستفيدة من "تكافل".

وانطلقت عروضه في فعاليات مجتمعية توعوية تستهدف نشر الوعي بخطورة القضية السكانية بين الأسر المستهدفة بمفهوم الأسرة الصغيرة، إلى جانب تنظيم 3080 ندوة حضرها 312 ألف و241 سيدة ورجل.