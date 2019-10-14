قالت وزارة المالية، إن تمويل المنظومة الجديدة للتأمين الصحي الشامل سيمثل تحديًا كبيرًا الفترة المقبلة.

وأوضحت الوزارة أن هناك حاجة إلى ما بين 2500 إلى 3 آلاف جنيه لكل مواطن للحصول على الخدمات الصحية المرضية، مشيرا إلى أن ذلك يعني الحاجة إلى بين 250 و300 مليار جنيه سنويًا.

وأضاف أن الوزارة جاهزة لمواجهة تلك التحديات من خلال الاعتماد على مصادر تمويل مختلفة ومتنوعة تشمل اشتراكات المستفيدين، والمساهمة التكافلية، ومساهمة الخزانة العامة.

وكشف وزير المالية عن الانتهاء من إعداد متطلب تشريعي فيما يتعلق بالمساهمة التكافلية بالاتفاق مع اتحاد الصناعات، واتحاد الغرف التجارية والمستثمرين، بسبب مشكلات واجهت التطبيق، ولكنه لم يدخل مجلس الوزراء حتى الآن.