أكد وزير المالية، أن مصر احتلت المرتبة الثانية من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد الصين، وفقًا لتقرير حديث صادر عن مجلة الإيكونوميست.

وأضاف الوزير، خلال تصريحات صحفية، على هامش افتتاح مقر هيئة التأمين الصحي الشامل بالقاهرة، أن تقرير صندوق النقد الدولي بخصوص المراجعة الخامسة للاقتصاد المصري أوضح أن الاقتصاد بدأ في التعافي، والتزمت توقعاته مع توقعات الحكومية حول معدلات النمو الاقتصادي والعجز الكلي للموازنة، مشيرًا إلى أن علاقة مصر مع الصندوق ممتدة من خلال استمرار المحادثات والمناقشات المستمرة حول تحسين الأداء الاقتصادي.

وأشار "معيط" إلى أن تحقيق مصر فائض أولي في موازنة العام المالي الماضي بنسبة 2% من ناتج المحلي الإجمالي دليل على تحسن الأداء الاقتصادي، حيث تعد مصر من ضمن دولتين فقط استطاعا تحقيق هذا الفائض.