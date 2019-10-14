قررت المحكمة العسكرية المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة، تأجيل محاكمة 555 متهما بتأسيس 43 خلية عنقودية تابعة لتنظيم داعش الإرهابي، لجلسة 21 أكتوبر الجاري، لاستكمال شهود الإثبات، والمعروفة إعلاميا بـ"ولاية سيناء".

وأكدت تحقيقات النيابة وتحريات قطاع الأمن الوطني، أن الجرائم التي نفذها المتهمون في القضية تركزت في محافظة شمال سيناء، فضلا عن تواصل قيادات وكوادر الجماعة مع قيادات تنظيم "داعش" بصفة دائمة، وأن عددا من عناصر الجماعة التحقوا بمعسكرات التنظيم في سوريا لتلقي التدريبات على استعمال الأسلحة وصناعة المتفجرات.

وأفادت التحقيقات أن المتهمون رصدوا عددا من المنشآت الحيوية ومجموعة من الشخصيات العامة، في إطار تخطيطهم لارتكاب عمليات إرهابية.